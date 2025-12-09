"Se viene un año donde el problema estará en la calle, no en el Congreso"

Así lo consideró el licenciado Osvaldo Granados en su columna para Radio Panorama de este martes.

Hoy 08:54

En su columna de este martes para Radio Panorama, el licenciado Osvaldo Granados evaluó el panorama político del próximo año y anticipó que el eje del conflicto no estará en el Parlamento, sino en las calles. “Viene el tiempo de las reformas y va a ser un año donde el Congreso va a estar mucho más tranquilo. Se tiene con quién negociar y no habrá los apuros que hubo durante los últimos dos años. Ahora el problema estará en la calle, no en el Congreso. En la calle es el único lugar donde puede actuar la gente que no está de acuerdo”, sostuvo.

Granados remarcó que ya se perciben expresiones de rechazo a los cambios en discusión, incluso antes de conocerse los detalles de los proyectos. “Empleados del Estado expresaban que estaban en contra de la Reforma Laboral aunque todavía no se conoce la letra chica. Decían que a pesar de eso estaban en contra porque es una ley que favorece a los mercados”, señaló.

El analista también se refirió a los recortes en el sector público durante los últimos años. “Echaron 50 mil empleados del Estado en dos años y no hubo ni un paro, porque ellos mismos saben que está lleno de ñoquis puestos por política. Esta depuración era inevitable y lo saben, y todavía faltan 15 mil. Veremos qué pasa con la reforma laboral. Seguramente habrá cambios”, afirmó.

De cara a 2026, Granados describió un contexto mixto, con desafíos y oportunidades. “El país está en una etapa que para muchos es de transición y para algunos es una posibilidad histórica. La reforma tiene que salir, hay que reducir conflictos y ver el resto de la economía cómo se maneja en este contexto. Va a ser un 2026 heterogéneo, con sectores que crecen mucho y otros con altibajos. Hay que recomponer el crédito como motor de la economía, como pasa en todo el mundo”, concluyó.