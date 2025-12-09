Ingresar
Quimsa anunció el fichaje de Tyren Johnson y suma experiencia internacional

El ala pivote estadounidense de 37 años se suma a la Fusión.

Hoy 09:39
Tyren Jhonson

Quimsa confirmó la incorporación de Tyren Johnson, ala pivot estadounidense de 37 años, quien llega para reforzar al equipo de cara a la continuidad de la temporada. El jugador, oriundo de Luisiana, viene de actuar en Dorados de Chihuahua y aportará experiencia y versatilidad a la Fusión.

Johnson, de larga trayectoria internacional, disputó el básquet universitario en la NCAA con Luisiana y luego fue elegido en el Draft de la G-League por los Vipers, franquicia asociada a Houston Rockets. Su carrera lo llevó a competir en ligas de Francia, Bélgica, Japón, Grecia, Alemania y México, donde dejó buenas estadísticas y liderazgo dentro de la cancha.

En su última temporada con Dorados promedió 12.3 puntos, 4.4 rebotes y 2.2 asistencias, números que entusiasman al cuerpo técnico santiagueño, que busca mayor presencia ofensiva y equilibrio en la pintura tras un inicio irregular.

Con esta incorporación, la Fusión apuesta a potenciar su plantel y recuperar terreno en la Liga Nacional.

TEMAS Asociación Atlética Quimsa Liga Nacional de Básquet

