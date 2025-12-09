Se ofrece recompensa por una gatita perdida en La Banda

Buscan desesperadamente a una gatita atigrada de aproximadamente 6 meses. Estaba amamantando a sus cuatro crías.
Se ofrece recompensa para quien pueda aportar información sobre una gatita atigrada, de tamaño pequeño y aproximadamente 6 meses de edad, que se encuentra perdida en la zona de La Banda, ruta 5, km 3.8.
La gatita estaba amamantando a cuatro cachorros, por lo que su regreso es urgente. La familia se encuentra profundamente preocupada y solicita la colaboración de todos para encontrarla.
Quien pueda brindar cualquier dato o haya visto un animal con estas características, por favor comunicarse a los siguientes teléfonos: 385-5046903- 385-4020618.
Toda información es de gran ayuda. Por favor compartir y difundir.