Policiales

Caos en la autopista por el incendio de un automóvil

Video. El siniestro ocurrió en el carril Santiago – La Banda. Un Fiat Uno fue tomado por las llamas en plena marcha.

Hoy 10:49

El fuego tomó a un Fiat Uno cuando el vehículo se desplazaba en el carril Santiago – La Banda de la autopista.

El siniestro ocurrió alrededor de las 10 de la mañana de este martes.

Al lugar concurrió una dotación de bomberos para sofocar las llamas y provocó caos entre el tránsito.

No se informó de heridos.

Jurisdicción de Comisaría 12.

