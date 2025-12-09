Ingresar
Causa Cuadernos: nueva jornada del juicio con Cristina Kirchner presente

Será desde las 13.30 cuando el TOF 7 retome la lectura de los requerimientos por el expediente “La Camarita”.

Hoy 10:35

Una nueva jornada del juicio por los Cuadernos de las Coimas iniciará este martes a las 13.30 de manera virtual y que tendrá, otra vez, a la expresidenta Cristina Kirchner como foco central.

El TOF 7 continuará con la lectura de los requerimientos por la "La Camarita". Se trata del expediente que se desprende de la causa madre y en el que se investiga sobornos que tenían como origen a la Cámara de la Construcción.

