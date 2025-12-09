Alfano a fondo: la salida de De Felippe, la llegada de Pusineri y el mercado de pases de Central Córdoba

El presidente se refirió al presente y futuro del club en diálogo con Radio Panorama.

Hoy 11:08

El presidente de Central Córdoba, Ingerniero José Alfano, habló en el programa “El Dueño de la Tarde” por Radio Panorama y analizó el presente y futuro del Ferroviario, tras el cierre de la temporada con la salida de Omar De Felippe y la llegada de Lucas Pusineri.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Alfano destacó que "el equipo tuvo un buen año, logrando una histórica clasificación a cuartos de final, algo que valoró como un paso enorme para la institución”. Además, explicó que la salida de De Felippe fue “una decisión consensuada”, ya que el entrenador manifestó que “su ciclo estaba cumplido”.

El dirigente confirmó que el club avanzó rápido en la búsqueda del nuevo DT. “No dudamos en comunicarnos con Lucas Pusineri. El viernes acordamos su llegada y este lunes lo presentamos con el staff del club”, indicó. El nuevo entrenador sumará un par de colaboradores propios para conformar su grupo de trabajo.

En cuanto al armado del plantel, Alfano señaló que "la intención es mantener una base sólida. Estamos hablando para que se queden Florentín, Cufré, Aguerre, Perelló, Moyano, Martínez y Galván. Sobre esta base buscaremos los refuerzos que ya venimos gestionando. Estamos avanzando con varios de ellos”, sostuvo.

"La pretemporada comenzará el 2 de enero en Santiago, para luego continuar en Córdoba, donde el equipo disputará amistosos". Alfano fue claro respecto a los objetivos: “Nuestro objetivo es el día a día, la lucha diaria. Con nuestro presupuesto no podemos ponernos como meta salir campeones”.

Finalmente, confirmó que el plantel estará compuesto por entre 25 y 30 jugadores, y que el club trabajará para tenerlos disponibles entre el 10 y el 12 de enero, mientras Pusineri comienza su ciclo al frente del Ferroviario.