Concejales de Santiago aprobaron el aumento y el boleto del transporte público costará $1140

Ante el pedido y reclamo de los empresarios del sector, y tras un análisis de los costos operativos del servicio, los ediles de la ciudad Capital aprobaron el incremento. En La Banda la sesión no se realizó y por eso quedó pendiente el tratamiento del tema.

Hoy 12:03

Tal como estaba previsto, los ediles de la Capital trataron y aprobaron la ordenanza por la cual se actualiza el precio del boleto del transporte público de pasajeros.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Tras el análisis de los pedidos formulados por los empresarios del sector, los concejales aprobaron el aumento del 20 por ciento, motivo por el cual el nuevo precio del boleto de transporte público será de 1140 pesos.

Como se recordará, desde la cámara empresaria habían indicado que "el corte del boleto cayó entre un 50% al 55%", por lo que consideraron necesario un incremento que les permita a los empresarios mantener el servicio.

Minucioso tratamiento

En la ciudad Capital, la semana pasada hubo una reunión donde los transportistas plantearon la necesidad de actualización tarifaria a partir de un incremento de los costos, principalmente en el rubro combustibles. A ello agregaron la caída en el corte de boletos y la competencia desleal de las aplicaciones que brindan servicio de transporte, sin regulación alguna. Para los empresarios, el boleto debía irse a poco más de 1400 pesos.

Ante la situación planteada, los ediles del oficialismo consideraron el escenario del sector, pero también los intereses de los usuarios, por lo que decidieron una suba del 20%, la que finalmente se aprobó este martes y lleva al boleto en la Madre de Ciudades a un costo de $1140.

En la ciudad de La Banda también recibieron la nota de los empresarios, aunque el tratamiento quedó pendiente ya que los concejales bandeños no sesionaron en la fecha.