Policiales

Así quedó el auto que se incendió en la autopista

Alrededor de las 10 de la mañana el conductor de un Fiat Uno se vio sorprendido por las llamas. El fuego se habría originado en el sector del motor.

Hoy 14:13

Un momento de tensión se vivió, en la autopista, por el incendio de un Fiat Uno que lo destruyó por completo y que además tenía un tubo de GNC.

Total destrucción Total destrucción

Una dotación de Bomberos de la Policía de la Provincia concurrió hasta donde estaba el vehículo, carril Santiago – La Banda frente a las torres de departamentos, en jurisdicción de la Comisaría 12.

Daño total Daño total

El fuego destruyó íntegramente el rodado, sobre todo en la parte del motor y del conductor y acompañante.

También perdió herramientas También perdió herramientas

Las imágenes muestran el estado del rodado tras ser sofocadas las llamas.

Bomberos en el lugar Bomberos en el lugar

