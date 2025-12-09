Messi ganó su segundo premio como mejor jugador de la MLS y marcó un nuevo récord

El capitán argentino fue el máximo goleador de la temporada con 29 tantos.

Hoy 14:06

Lionel Messi sumó un nuevo reconocimiento a su extraordinaria carrera al recibir por segunda vez consecutiva el premio al Jugador Más Valioso (MVP) de la MLS, tras una temporada brillante en la que se consagró campeón con el Inter Miami. La liga destacó que el argentino es “el primer jugador en la historia en ganar el MVP en temporadas consecutivas”, un hecho que reafirma su impacto en el fútbol estadounidense.

El capitán del Inter Miami cerró el año como máximo goleador, con 29 goles en 28 fechas, además de ser el líder en asistencias, con 19. En la votación, arrasó con el 70,43 % de los votos, superando ampliamente al danés Anders Dreyer (11,15 %) y al francés Denis Bouanga (7,27 %).

Con este premio, Messi se une al serbio Preki, quien también ganó dos MVP, aunque no de manera consecutiva. La distinción marca otro paso histórico dentro de las tres décadas de vida de la MLS.

Una carrera llena de gloria

Con este nuevo título, Messi estira una vitrina que ya es una de las más importantes en la historia del deporte. El rosarino acumula 47 títulos oficiales entre clubes y Selección argentina.

Todos los títulos de Lionel Messi

Selección Argentina (6):

Mundial Sub 20 2005

Juegos Olímpicos 2008

Copa América 2021

Finalissima 2022

Mundial Qatar 2022

Copa América 2024

Barcelona (35):

Mundial de Clubes (3)

Champions League (4)

Supercopa de Europa (3)

Liga de España (10)

Copa del Rey (7)

Supercopa de España (8)

París Saint Germain (3):

Ligue 1 (2)

Supercopa de Francia (1)

Inter Miami (3):