Con un gol muy polémico, el Liverpool de Alexis le ganó al Inter de Lautaro

El Nerazzurro iguala sin goles ante los Reds en Milán con el objetivo de afianzarse en los puestos de clasificación a octavos de final y evitar los playoffs.

Hoy 19:41

Liverpool, que tuvo a Alexis Mac Allister como titular, venció por 1-0 a Inter en Milán gracias al gol de penal del hungaro Dominik Szoboszlai por la sexta fecha de la Champions League, escaló al octavo puesto e igualó los 12 puntos que tiene el conjunto capitaneado por Lautaro Martínez, quien jugó todo el partido.

