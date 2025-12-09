El Gobierno presentó el informe final del Consejo de Mayo en Casa Rosada

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, encabezó la conferencia en la que se detallaron los avances del año y se repasaron los diez lineamientos del Pacto de Mayo.

Hoy 15:20

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, presentó en el salón de conferencias de Casa Rosada las conclusiones a las que arribó el Consejo de Mayo, órgano de consulta convocado por el presidente Javier Milei que estableció 10 lineamientos básicos para reimpulsar el funcionamiento del país y trabajó sobre 8 de ellos materializándolos en proyectos de ley que serán enviados al Congreso, entre ellos la modernización laboral y la reforma impositiva.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Adorni explicó que las iniciativas contempladas en el informe del Consejo se traducirán en proyectos que el Poder Ejecutivo someterá a discusión durante el periodo de sesiones extraordinarias. Entre ellos estará el proyecto de reforma laboral.

Además, todos los documentos, incluidas aquellas sugerencias planteadas por los integrantes del Consejo que no fueron tomadas, estarán publicados en el sitio oficial Argentina.gov.ar.

El jefe de Gabinete recibió este martes a cinco de los seis consejeros para discutir los últimos detalles del documento conjunto. Lo rodearon en la mesa del Salón de los Escudos del Ministerio del Interior, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, uno de los autores del proyecto de “modernización” laboral, en representación del Poder Ejecutivo; el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, por las provincias; la senadora nacional Carolina Losada (UCR), por la Cámara Alta; el diputado nacional Cristian Ritondo (PRO), por la Cámara Baja; y el presidente de la UIA, Martín Rappallini, por el empresariado.

“De los 10 puntos propuestos en el Consejo de Mayo, se trataron 8 ya que la coparticipación requiere la presencia de todos los gobernadores y por una cuestión de metodología no fue posible, y la reforma previsional requiere previamente la modernización laboral, si no no es sostenible. Esos dos puntos quedaron afuera”, explicó el funcionario.

En este último encuentro estuvo ausente el titular de la UOCRA, Germán Martínez. El dirigente faltó en un contexto de malestar generado a raíz de la posibilidad de incluir la limitación de las cuotas solidarias de los sindicatos en el proyecto de reforma laboral, lo que afecta directamente el financiamiento de los gremios. Por ello, la Confederación General del Trabajo (CGT) tensó su postura.

Si bien varios consejeros aseguraron que las opiniones disidentes estarán contempladas en el documento final, Martínez evitó siquiera participar de la última edición. En la reunión pasada, el representante de la central había manifestado su disconformidad y anticipado el rechazo al primer borrador que circuló. Luego del intercambio subió al primer piso de Casa Rosada para visitar al asesor presidencial, Santiago Caputo, con quien mantiene un vínculo más fluido. “No nos vamos a quedar de brazos cruzados”, sostuvo en aquel entonces antes de retirarse.

El documento final se plasmará en la presentación del paquete de proyectos que se girarán al Congreso, en lo que el presidente Javier Milei definió como cambios de “tercera generación”.