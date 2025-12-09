Violento ataque en una panadería: cuatro adolescentes golpearon a una empleada y huyeron tras robarle el celular

La víctima fue sorprendida durante las primeras horas de trabajo en un comercio de barrio Zumarán, en Córdoba.

Hoy 17:06

Una empleada de una panadería del barrio Zumarán, en la ciudad de Córdoba, fue víctima este lunes de un brutal robo protagonizado por cuatro adolescentes que salían de un boliche. Las jóvenes irrumpieron en el comercio durante las primeras horas de la mañana, la atacaron a golpes y escaparon con algunas de sus pertenencias. Las cámaras de seguridad, tanto internas como municipales, resultaron clave para identificarlas.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Te recomendamos: Policía retirado frustró robo en su local y detienen al ladrón

El hecho ocurrió en un local ubicado sobre boulevard Los Granaderos al 2000, entre Platón y Bartolomé Argensola. Eran las 7.47 cuando, según muestran las imágenes, las cuatro asaltantes ingresaron al comercio con fines de robo.

La víctima relató que las agresoras se abalanzaron sobre ella sin mediar palabra mientras se encontraba detrás del mostrador. En menos de 20 segundos, una de ellas le arrebató el teléfono celular, tras lo cual todas huyeron corriendo.

Las cámaras registraron también el momento en que un vecino, vestido con remera roja y bermudas oscuras, intentó detener a las atacantes mientras escapaban del lugar.

Tras un llamado al 911, la Policía provincial montó un operativo para localizarlas. Gracias al apoyo de vecinos, dos de las delincuentes fueron detenidas en el cruce de Bernis y Bartolomé Argensola, en barrio Los Paraísos, donde además se recuperó el celular robado.

Las otras dos jóvenes fueron capturadas pocas cuadras más adelante, sobre avenida Cornelio Saavedra al 200, en barrio San Martín, completando así el procedimiento que permitió esclarecer el violento episodio.