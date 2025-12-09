La fiscalía pidió elevar a juicio al exnovio de Lourdes de Bandana por violencia de género

La fiscal Silvana Russi solicitó que Leandro Esteban García Gómez sea llevado a juicio oral. Está procesado y con prisión preventiva, acusado de múltiples episodios de violencia contra la cantante.

Hoy 18:12

La causa por violencia de género que involucra al exnovio de la cantante Lourdes Fernández, integrante de Bandana, avanzó un paso clave: la fiscal Silvana Russi, a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 43, solicitó que Leandro Esteban García Gómez sea llevado a juicio oral. El hombre, de 46 años, está procesado y con prisión preventiva desde el 4 de noviembre, acusado de múltiples episodios de agresiones contra la artista.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La fiscalía pidió juicio por agresiones, amenazas y privación ilegítima de la libertad

En su pedido de elevación a juicio presentado ante el juez Diego Slupski, Russi imputó a García Gómez por los delitos de lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género; privación ilegítima de la libertad agravada; y amenazas coactivas reiteradas en tres oportunidades.

Aunque Lourdes no impulsó penalmente la causa, la fiscal sostuvo que ese silencio es un “indicador del sometimiento” y parte del “círculo de violencia” en el que se encontraba atrapada. La denuncia inicial fue realizada por la madre de la cantante, lo que derivó en un allanamiento en un departamento de Palermo. Allí, la artista fue rescatada y el imputado quedó detenido tras ser encontrado escondido dentro de un armario.

Un vínculo marcado por años de violencia

Según la acusación, la pareja mantuvo una relación “conflictiva e intermitente” desde principios de 2020 hasta octubre de 2025, caracterizada por un contexto de violencia de género sostenido. La fiscal detalló agresiones físicas y psicológicas, manipulación emocional, hostigamiento, control y un paulatino aislamiento de Lourdes respecto de su entorno.

La cantante fue evaluada por especialistas de la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema, que diagnosticaron un caso de “entrampamiento vincular”, una forma de sometimiento que explica la permanencia de la víctima en relaciones altamente violentas. Russi señaló que factores como el miedo, la dependencia afectiva y la manipulación por parte del acusado condicionaron las decisiones de Lourdes.

Un proceso de violencia “continuo y ascendente”

La fiscal advirtió que se trató de un proceso progresivo de violencia que puso en riesgo la integridad física y psíquica de la artista. En ese marco, destacó la necesidad de la intervención judicial para prevenir nuevos episodios y garantizar protección efectiva.

Asimismo, sostuvo que quedó acreditado que García Gómez ejerció violencia física y psicológica de manera reiterada, restringió la libertad de la víctima y llegó a intimidar a personas de su círculo cercano con el fin de mantener dominio y profundizar su aislamiento.

Acompañamiento a la víctima y marco legal

Dado el impacto del caso, la fiscalía pidió la intervención de la Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas (DOVIC) para acompañar a Lourdes en la próxima etapa del juicio oral.

Russi también remarcó que el caso debe ser analizado según los estándares de la Convención de Belém do Pará y la CEDAW, que obligan al Estado a actuar con debida diligencia ante hechos de violencia contra las mujeres.

García Gómez permanece detenido con prisión preventiva, medida que ya fue confirmada por la Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, mientras avanza el proceso hacia el juicio.