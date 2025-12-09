“A este personaje no lo voy a olvidar más”: la emoción de Griselda Siciliani tras triunfar en los Martín Fierro de Cine 2025

La actriz fue reconocida por su papel protagónico como Vicky en la serie argentina que se mantiene como la más vista en Netflix.

Hoy 18:14

Griselda Siciliani fue distinguida como Mejor Actriz Protagónica en los Martín Fierro de Cine 2025 por su interpretación de Vicky en Envidiosa, la serie argentina que lidera el ranking de lo más visto en Netflix desde su estreno en 2024 y que se consolidó como uno de los fenómenos audiovisuales más fuertes de la región.

El reconocimiento volvió a poner en el centro de la escena el impacto de la ficción, que ya tiene grabada su cuarta y última temporada. La historia —que aborda mandatos sociales, vínculos sentimentales y maternidad— logró conectar con millones de espectadores y posicionarse como la producción argentina más vista en la plataforma.

Al recibir el galardón, Siciliani expresó su emoción frente al público: “Muchas gracias por este premio, por este personaje que adoro… creo que no me lo voy a olvidar nunca”, dijo conmovida. En su discurso, la actriz hizo hincapié en el rol colectivo del éxito de Envidiosa: “Lo comparto con todas las bestias nominadas, hermosas amigas, todas genias… Es el equipo más hermoso del mundo”, señaló, agradeciendo a Netflix, a los productores Adrián Suar, Diego Andrasnik y Mariana Gamboa, y a todo el equipo técnico y artístico.

La intérprete destacó también el vínculo construido durante años de trabajo: “Fue una familia, fueron muchas horas, muchas noches, mucho de todo”, recordó emocionada, antes de extender su agradecimiento a su círculo íntimo: familia, amigos, su representante Javier Bryer y especialmente a su hija Margarita: “Sos el amor de mi vida. Es una fiesta la vida con vos”.

En un tramo central de su discurso, Siciliani dejó un mensaje dirigido a la industria: “Ojalá que haya más espacio y más oportunidades para todas las personas que quieren hacer cine”, planteó, aprovechando la visibilidad del premio para reclamar más apertura y diversidad en la producción audiovisual.

El cierre de sus palabras estuvo dedicado a los seguidores de la serie: “Fue y es un fenómeno popular, transversal, muy hermoso. Estoy muy agradecida, muy emocionada”, afirmó la actriz ante el aplauso general.

Mientras tanto, la expectativa crece por la cuarta y última temporada de Envidiosa, ya grabada y lista para su estreno. Si se mantiene el cronograma habitual de lanzamientos, los nuevos episodios podrían llegar entre marzo y abril de 2026, en lo que promete ser un final contundente para uno de los productos más exitosos del streaming argentino.