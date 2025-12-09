Allanaron la sede de la AFA y 17 clubes en un megaprocedimiento por presuntos vínculos con Sur Finanzas

La Justicia secuestró documentación y equipos electrónicos en Viamonte, el predio de Ezeiza y clubes de todas las categorías mientras avanza una investigación por posibles maniobras de lavado y préstamos encubiertos.

Hoy 18:26

La Justicia federal llevó adelante 35 allanamientos simultáneos en la sede central de la AFA, el predio de Ezeiza, la oficina de la Liga Profesional y 17 clubes del fútbol argentino, en el marco de la causa que investiga los vínculos entre distintas instituciones deportivas y Sur Finanzas, la financiera asociada a Claudio “Chiqui” Tapia.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El procedimiento, ordenado por el juez Luis Armella, incluyó el secuestro de documentación administrativa, equipos electrónicos y diversos registros contables. Uno de los operativos centrales se desarrolló en Viamonte 1366, donde funciona la casa madre del fútbol argentino.

Según fuentes judiciales, el objetivo es determinar si existió una relación irregular entre la AFA, los clubes y la financiera, y si se utilizaron préstamos encubiertos que luego eran cobrados mediante derechos de televisación o ingresos por marketing.

Qué clubes fueron allanados

Entre las instituciones involucradas se encuentran Independiente, Racing y San Lorenzo, además de Barracas Central, club fundado por Tapia y actualmente presidido por su hijo.

La lista se completa con:

Acassusso

Almirante Brown

Banfield

Defensores de Belgrano

Deportivo Armenio

Dock Sud

Excursionistas

Los Andes

Morón

Platense

Recreativo Estrella del Sur de San Vicente

Temperley

Victoriano Arenas

Algunos mantienen a Sur Finanzas como sponsor, mientras que en otros casos se sospecha que recibían préstamos directos de la compañía.

La fiscalía avanza sobre posibles maniobras de lavado

La fiscal Cecilia Incardona solicitó el levantamiento del secreto fiscal y bancario de los 17 clubes investigados para reconstruir el flujo de dinero y determinar si se configuró un esquema de lavado mediante financiamiento externo y devolución a través de ingresos oficiales del fútbol argentino.

Con los allanamientos ya ejecutados, la Justicia analiza ahora la documentación reunida para establecer responsabilidades y eventuales imputaciones en un caso que podría escalar dentro de la estructura dirigencial del deporte más popular del país.