Evelyn Botto confirmó su romance con Fede Bal en vivo y revolucionó el streaming de Olga

Luego de muchos rumores en las redes sociales, la conductora confirmó su relación con el hijo de Carmen Barbieri durante el streaming de Olga.

Hoy 18:51

El mundo del espectáculo volvió a sorprenderse este martes cuando Evelyn Botto confirmó en vivo su relación con Federico Bal, poniendo fin a semanas de rumores. La conductora blanqueó el romance durante el streaming de Olga, donde el estudio estalló tras su inesperada confesión.

Evelyn Botto confirmó que está de novia con Fede Bal

Todo comenzó con una simple pregunta del panel: “¿Quién te dijo que hablás de noche?”. Entre risas y visiblemente nerviosa, Evelyn respondió: “El chico con el que estoy saliendo”. La frase encendió las alarmas y dio pie a la pregunta clave: “¿Novia?”.

La situación subió de tono cuando lanzaron la duda que todos querían despejar: “¿Vos estás saliendo con Federico Alfredo Bal?”. Sin evasivas y con una sonrisa cómplice, la influencer finalmente lo admitió: “Mi novio, sí”.

Reacción en vivo tras la confesión

La confirmación desencadenó euforia en el estudio. Entre risas y gritos, sus compañeros celebraron: “¡Está de novia! ¡Presentá a Carmen!”, haciendo referencia a Carmen Barbieri, la madre de Fede Bal y una figura emblemática del espectáculo argentino.

La emoción fue tal que Evelyn, entre risas, terminó diciendo: “¡Ay, me bajó la presión!”, reflejando lo inesperado —y divertido— del momento.

La confirmación del romance entre Evelyn Botto y Fede Bal rápidamente se volvió tendencia, consolidándose como una de las noticias del día en el mundo del espectáculo.