Lula pide apoyo a Trump para capturar a mayor evasor fiscal de Brasil radicado en Miami

Hoy 19:07

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, reveló este martes que solicitó directamente a su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, su colaboración para la detención del "mayor deudor del país", un empresario que actualmente reside en Miami y es sindicado como un gran jefe del crimen organizado vinculado a la evasión fiscal.

La solicitud fue realizada durante una conversación telefónica de 40 minutos entre ambos líderes el pasado 2 de diciembre, donde además abordaron diversos asuntos bilaterales, incluyendo la agenda comercial, económica y la lucha contra el crimen organizado transnacional, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

El pedido directo a Trump

En el marco de un evento en el Palacio de Planalto, Lula da Silva relató su diálogo con Trump: "Llamé al presidente Trump diciéndole que, si quiere enfrentar al crimen organizado, nosotros estamos a disposición. Y le envié ese mismo día la propuesta de lo que queremos hacer".

El mandatario brasileño fue más allá, puntualizando el caso específico: "Le dije incluso que un gran jefe del crimen organizado brasileño, que es el mayor deudor de este país, que es importador de combustible fósil, vive en Miami".

Lula da Silva concluyó su mensaje al presidente estadounidense con una clara petición de acción: "Entonces, si quiere ayudar, ayuden deteniendo de una vez a ese tipo, porque la Receita Federal (Servicios de Impuestos Federales de Brasil) incautó cinco [bienes] suyos aquí".

Vínculo con el Grupo Refit y el PCC

Aunque el presidente no citó nombres, la referencia del mayor evasor fiscal y "alcalde deudor" que importa combustible fósil apunta al grupo Refit, controlador de la refinería Manguinhos.

Refit fue objeto de la Operación Carbono Oculto en agosto pasado, una de las mayores acciones de combate a la evasión fiscal y el crimen organizado realizada en Brasil, que movilizó a unos 1.400 agentes.

La operación investigó empresas del sector de combustibles y del mercado financiero que mantienen vínculos con el Primer Comando de la Capital (PCC), la mayor organización criminal del país. Adicionalmente, la Receita Federal brasileña investiga irregularidades de Refit con empresas registradas en el estado norteamericano de Delaware, lo que subraya la dimensión internacional del caso.