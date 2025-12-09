Cazabombarderos de Estados Unidos ingresaron al espacio aéreo de Venezuela y desataron una fuerte advertencia del chavismo

La tensión entre Estados Unidos y Venezuela se intensificó luego de que dos cazabombarderos F-18 Super Hornet y un avión de guerra electrónica EA-18G Growler ingresaran al espacio aéreo del Golfo de Venezuela.

Hoy 19:09

La tensión entre Estados Unidos y Venezuela volvió a escalar este martes luego de que dos cazabombarderos F-18 Super Hornet y un avión de guerra electrónica EA-18G Growler, pertenecientes a la Marina estadounidense, ingresaran al espacio aéreo del Golfo de Venezuela, una zona altamente sensible para el gobierno de Nicolás Maduro.

Incursión aérea sobre el Golfo de Venezuela

Según portales de rastreo aeronáutico, las aeronaves norteamericanas realizaron tres órbitas cerradas a baja altura, activaron radares de búsqueda y operaron bajo reglas de enfrentamiento que habilitaban una respuesta inmediata en caso de amenaza. La maniobra ocurrió cerca del Lago de Maracaibo, en un área que Venezuela considera aguas interiores al sur del paralelo de Castilletes.

El portal Efecto Cocuyo aclaró que “Castilletes” no es una línea geográfica formal, sino la denominación que utiliza Caracas para justificar su delimitación territorial y marítima en la región.

Cómo fue la operación de los aviones estadounidenses

De acuerdo con La Patilla, el avión Growler encendió su sistema de identificación automática (AIS) al norte de Aruba, y minutos más tarde los dos F-18 Super Hornet habrían ingresado a territorio venezolano. Las aeronaves serían parte del despliegue del portaaviones USS Gerald R. Ford, el más grande del mundo.

Además, horas antes se había detectado un dron MQ-4C Triton realizando labores de reconocimiento frente a las costas del país caribeño.

Efecto Cocuyo detalló que los aviones llegaron a menos de 12 millas náuticas de la costa venezolana antes de apagar sus transpondedores, lo que constituye la aproximación más cercana de aeronaves militares estadounidenses al territorio continental de Venezuela en años.

La reacción del gobierno de Nicolás Maduro

Tras conocerse la incursión, el chavismo emitió una fuerte advertencia. Jorge Rodríguez, jefe negociador del gobierno, aseguró que Venezuela está preparada para responder ante cualquier intento de agresión por parte de Estados Unidos.

“Somos gente de paz, pero tengan la absoluta certeza de que, si una agresión osa entrar a territorio sagrado de Venezuela, o a nuestro cielo, mares o ríos sagrados, vamos a luchar”, declaró Rodríguez.

El incidente incrementa la tensión militar en el Caribe y abre un nuevo capítulo en la compleja relación entre Washington y Caracas, justo en un momento en que Estados Unidos intensifica sus operaciones en la región.