El bloque libertario recibió a Sturzenegger en Diputados y tomaron apunte sobre las reformas del Consejo de Mayo

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado se hizo presente en el Salón Blanco para presentar detalles de los proyectos.

Hoy 20:31

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, fue hoy recibido en la Cámara de Diputados por el plantel casi completo del bloque de La Libertad Avanza (LLA), que lo convocó para que explicara las reformas del Consejo de Mayo incluidas por el Gobierno en el temario de extraordinarias.

Ante la atenta escucha de los diputados libertarios en ejercicio y electos, el ministro encabezó una suerte de clase magistral en el Salón Blanco de la planta baja del Palacio Legislativo, acompañado por el secretario de Desregulación del Estado, Alejandro Cacace, y por el secretario de Transformación del Estado y la Función Pública, Maximiliano Fariña.

Algunos de los diputados libertarios llegaron a la reunión con cuadernos bajo el brazo para tomar apuntes.

Sturzenegger concurrió a la Cámara de Diputados a raíz de un pedido puntual del jefe de bloque de La Libertad Avanza (LLA), Gabriel Bornoroni, quien se mostró muy satisfecho con la convocatoria de su bancada.

Según aclaró el cordobés a los medios acreditados presentes, entre ellos la Agencia Noticias Argentinas, quedaron establecido los martes a la tarde para las reuniones del bloque libertario.

La llegada

Al arribar al Palacio Legislativo, Sturzenegger atravesó raudamente la cafetería de la planta baja junto a un grupo de asesores que le hicieron un pasillo para que ingresara al Salón Blanco del Palacio Legislativo, esquivando a la prensa.

Lo mismo sucedió con el saliente ministro de Defensa, Luis Petri, quien renunció este lunes al gabinete para asumir desde este miércoles como diputado nacional.

El presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Alberto ‘Bertie’ Benegas Lynch también se hizo un rato para charlar con la prensa pese a llegar con unos minutos de retraso.

Las debutantes Virginia Gallardo y Karen Reichardt llegaron juntas, muy sonrientes, mientras que Sergio “Tronco” Fligliuolo, también ingresó junto a ellas con el semblante más serio.

Otros diputados que participaron de la reunión fueron, entre otros, Lisandro Almirón, Carlos Zapata, Damián Arabia, Patricia Vásquez, Laura Rodríguez Machado, Silvana Giudici, Diego Hartfield, Alejandro Fargosi, Laura Soldano, Santiago Pauli, Álvaro Martínez, Mariano Campero, Santiago Santurio, Pablo Ansaloni y Andrea Vera.