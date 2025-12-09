Elías Suárez asume este miércoles como nuevo gobernador de Santiago del Estero

En un acto que está previsto para las 19.30 en la Cámara de Diputados, jurará también Carlos Silva Neder como vicegobernador.
Santiago del Estero vivirá este miércoles una jornada institucional trascendente con la asunción de Elías Miguel Suárez como nuevo gobernador de la provincia. El acto central comenzará a las 19.30 en la Cámara de Diputados, donde el mandatario prestará juramento y quedará formalmente investido en su nuevo rol.
Junto a él asumirá también el vicegobernador Carlos Silva Neder, quien inicia su último período al frente de la Legislatura. Finalizada la ceremonia, ambas autoridades se trasladarán a Casa de Gobierno para tomar juramento al renovado equipo ministerial.
La sesión especial será presidida en su inicio por el presidente provisional de la Cámara. Tras el izamiento de banderas y la lectura de la resolución de convocatoria, Silva Neder prestará juramento y pasará a conducir la ceremonia. Luego se dará a conocer la conformación de las comisiones encargadas de recibir al gobernador, antes del cuarto intermedio dispuesto para aguardar su arribo.
Durante ese receso, dichas comisiones recibirán a las autoridades invitadas en el ingreso al edificio y en el primer piso del recinto.
Al retomar la sesión, se entonará el Himno Nacional Argentino y la escribana general de Gobierno, María Virginia Viaña, leerá y rubricará el acta correspondiente. Acto seguido, Silva Neder tomará juramento a Elías Suárez, paso que marcará el inicio formal de su mandato.
De inmediato, el gobernador saliente, Gerardo Zamora, procederá a la colocación de la banda y a la entrega del Bastón de Mando, símbolos mayores de la autoridad provincial. Suárez dirigirá entonces su primer mensaje como gobernador ante los presentes.
La ceremonia contará con una amplia representación institucional: autoridades eclesiásticas, fuerzas de seguridad, ANAC, referentes de la UNSE y la UCSE, miembros del Poder Judicial, cámaras empresariales, colegios profesionales, sindicatos, organizaciones civiles e invitados del ámbito cultural y deportivo. Con el cierre de la sesión especial, quedará sellado un nuevo capítulo en la vida política santiagueña y se pondrá en marcha una gestión provincial que inicia bajo un fuerte acompañamiento institucional.