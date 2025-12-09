“Dios nos ayude a continuar la misión que nos dio el pueblo”: Silva Neder anticipó la asunción de autoridades

El vicegobernador fue entrevistado este martes en El Dueño de la Tarde de Radio Panorama.

Hoy 21:49

En la antesala de la ceremonia institucional de este martes, el vicegobernador Carlos Silva Neder detalló en Radio Panorama, durante una entrevista en El Dueño de la Tarde, cómo se desarrollará el acto de asunción que marcará el inicio del nuevo período de gobierno en Santiago del Estero. Con un tono sereno pero cargado de sentido histórico, subrayó la responsabilidad que implica renovar el mandato popular y pidió: “Que Dios y la Virgen nos ayuden para estar a la altura de la confianza que el pueblo santiagueño depositó en nosotros”.

Silva Neder explicó que la sesión especial comenzará a las 19.30 en punto, presidida inicialmente por la diputada Norma Abdala de Matarazzo como presidenta provisional de la Legislatura. Luego, él prestará juramento para asumir formalmente como vicegobernador y, ya investido, continuará la sesión constituyendo las comisiones encargadas de recibir tanto al gobernador electo, Elías Miguel Suárez, como al mandatario saliente, Gerardo Zamora. Tras el ingreso al recinto, el himno nacional dará paso al juramento del nuevo gobernador y posteriormente Zamora será quien entregue la banda y el bastón de mando, símbolo que Suárez mandó confeccionar en algarrobo, árbol emblemático de la provincia.

Consultado por las emociones previas a este nuevo ciclo, Silva Neder reconoció que “la ansiedad siempre está”, pero remarcó que se impone la racionalidad para que todo el acto se desarrolle con la formalidad que corresponde. También reflexionó sobre la trayectoria que lo llevó nuevamente a ocupar el cargo y destacó la importancia de mantener un Estado presente en todo el territorio, garantizando educación, salud y oportunidades en los 27 departamentos: “Reclamamos federalismo hacia afuera porque hacemos un gobierno profundamente federal hacia adentro”, afirmó.

Antes de despedirse, invitó a la ciudadanía a acompañar la ceremonia en la Legislatura, donde ya desde hoy distintas agrupaciones y vecinos comenzaron a acercarse para reservar un lugar. Mañana, desde las 19.30, Santiago del Estero vivirá un nuevo capítulo institucional con la asunción de Elías Miguel Suárez como gobernador y la continuidad de Silva Neder en la Vicegobernación.