Pan de Navidad: Facundo explicó cuál es el secreto de un clásico irresistible de las fiestas

Facundo Ledesma contó cómo elabora sus panes de Navidad: recetas sin conservantes, ingredientes de calidad y variedades para todos los gustos.

Con la llegada de diciembre, los aromas dulces empiezan a ganar protagonismo en los hogares, panaderías y mesas de todo el país. Entre ellos, el pan de Navidad (también llamado pan dulce) es uno de los clásicos más esperados y consumidos de la temporada. Y en Santiago del Estero, uno de los emprendedores que lo elabora con sello propio es Facundo Ledesma, creador de Ciro’s Bakery, quien dialogó con Diario Panorama sobre el detrás de escena de este producto tan querido por los argentinos.

Facundo explica que sus panes de Navidad se distinguen por ser ricos, sanos, sin conservantes y elaborados con ingredientes de calidad. Además, ofrece variedades para todos los gustos: chips de chocolate, frutos secos, mix de frutas, glaseados y más. Todo bajo una premisa: mantener un sabor casero y una textura suave que invite a compartir en familia.

De las medialunas al pan de Navidad: el crecimiento de un emprendimiento local

Hace apenas unos meses, Facundo se dedicaba exclusivamente a la producción de medialunas, y Diario Panorama estuvo presente en los primeros pasos de su emprendimiento. Hoy, Ciro’s Bakery amplió su carta y ofrece: rolls de canela medialunas y facturas, mermeladas caseras, mantecol artesanal, panes de Navidad, y otros productos que siguen sumándose.

“El proceso fue de mucha prueba y error. Empecé testeando recetas, ajustando ingredientes, cambiando técnicas… hasta lograr una calidad única en los panes”, cuenta Facundo, quien destacó que el objetivo siempre fue ser fiel al sabor artesanal y a la excelencia de los insumos.

¿Por qué los argentinos comemos pan de Navidad en las fiestas?

Aunque muchos lo asocian solo a la tradición, el pan de Navidad tiene una historia que se remonta a costumbres europeas. El panettone italiano y el stollen alemán llegaron a la Argentina junto con la gran ola de inmigrantes a fines del siglo XIX y principios del XX. Con el tiempo, se adaptaron al gusto local y se transformaron en un símbolo de las fiestas, presente en casi todas las mesas.

En la cultura argentina, el pan de Navidad representa:

-Abundancia y prosperidad para el año que comienza

-Compartir en familia, ya que se sirve en reuniones y brindis

-Un sabor emocional, que conecta con recuerdos y tradiciones

Por eso diciembre se convierte en un mes clave para panaderías y emprendedores que elaboran este producto tan esperado.

Ahora la pregunta es: ¿con frutas o con chips de chocolate?