Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 09 DIC 2025 | 26º
X
País

Caso Real Central SRL de Pilar: el juez Rafecas prohibió salida del país a Pantano y su madre

Es en el marco de la causa por la mansión en Pilar. La empresa figura como titular de al menos 59 vehículos de alta gama o considerados antiguos y de colección.

Hoy 22:17

El juez Daniel Rafecas dispuso la prohibición de salida del país, la inhibición general de bienes y el congelamiento de cuentas de Luciano Pantano, su madre Ana Conte y la firma Real Central SRL, en el marco de la causa por la mansión en Pilar.

La decisión se tomó tras recibir información fiscal de la Dirección General Impositiva (DGI) que permitió identificar que Real Central SRL figura como titular de al menos 59 vehículos —entre autos y motos—, varios de ellos de alta gama o considerados antiguos y de colección.

El juzgado tiene previsto completar mañana la designación de peritos tasadores, lo que permitirá avanzar en la tasación del inmueble en los próximos días. Mientras tanto, efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA) continúan apostados en los tres accesos del predio denunciado, por orden de Rafecas.

TEMAS Rafecas

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Se cumplen 7 años de la histórica final de la Copa Libertadores entre River y Boca en Madrid
  2. 2. Una motociclista resultó herida tras ser embestida por una camioneta en Añatuya
  3. 3. Fatalidad en la Ruta 64: murió un hombre de 83 años tras ser embestido por una motocicleta
  4. 4. Tomás Oneto, el nuevo refuerzo de Güemes para la Primera Nacional 2026
  5. 5. El tiempo para este martes 9 de diciembre de 2025 en Santiago del Estero: jornada estable y calurosa
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT