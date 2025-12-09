Caso Real Central SRL de Pilar: el juez Rafecas prohibió salida del país a Pantano y su madre

Es en el marco de la causa por la mansión en Pilar. La empresa figura como titular de al menos 59 vehículos de alta gama o considerados antiguos y de colección.

Hoy 22:17

El juez Daniel Rafecas dispuso la prohibición de salida del país, la inhibición general de bienes y el congelamiento de cuentas de Luciano Pantano, su madre Ana Conte y la firma Real Central SRL, en el marco de la causa por la mansión en Pilar.

La decisión se tomó tras recibir información fiscal de la Dirección General Impositiva (DGI) que permitió identificar que Real Central SRL figura como titular de al menos 59 vehículos —entre autos y motos—, varios de ellos de alta gama o considerados antiguos y de colección.

El juzgado tiene previsto completar mañana la designación de peritos tasadores, lo que permitirá avanzar en la tasación del inmueble en los próximos días. Mientras tanto, efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA) continúan apostados en los tres accesos del predio denunciado, por orden de Rafecas.