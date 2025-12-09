Buscan a una perra salchicha perdida en el barrio Centro

Responde al nombre de Tora. La familia está desesperada buscando a la pequeña de la casa.

09/12/2025

Una vecina de Santiago del Estero busca desesperadamente a su perra Tora, una salchicha arlequín que se extravió durante la tarde de este martes en la zona de Independencia 248, en el barrio Centro de la Capital.

La mascota, de pequeño porte y pelaje moteado, fue vista por última vez merodeando cerca del domicilio mencionado.

Su dueña, Eugenia Chedid, pidió la colaboración de la comunidad para dar con el paradero del animal y agradeció cualquier dato que permita encontrarla sana y salva.

Quienes tengan información o hayan visto a Tora pueden comunicarse al 3854 855571.