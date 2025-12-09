Ingresar
Una familia encontró un perro perdido en el barrio Cabildo y busca a sus dueños

Lo hallaron en Belgrano Y Pedro Ricci.

09/12/2025

Una familia encontró este martes a un perro de pelaje negro y tamaño pequeño en la intersección de Belgrano y Pedro Ricci del barrio Cabildo. Según contaron, el animal estaba asustado y se nota que extraña a sus dueños, ya que incluso se niega a comer.

Los vecinos decidieron resguardarlo momentáneamente mientras intentan dar con su familia. Piden la colaboración de la comunidad para identificar al dueño y lograr que el perro vuelva a su hogar.

Quienes tengan información pueden comunicarse al 3855 022294.

