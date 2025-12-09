Ingresar
Zamora acompañó la presentación del libro sobre el Chagas en Santiago del Estero

El mandatario santiagueño estuvo en la presentación de la obra del Dr. Oscar Ledesma Patiño.

Hoy 23:52
Libro de Ledesma Patiño

El gobernador Gerardo Zamora participó este martes de la presentación del libro “La enfermedad de Chagas en Santiago del Estero. Un drama silencioso”, obra del Dr. Oscar Ledesma Patiño, en un panel que también integraron el rector de la Unse, Héctor Paz, y los doctores Cynthia Spillmann y Héctor Freilij.

Durante el encuentro, los especialistas destacaron la relevancia sanitaria, científica y social del trabajo, que aborda en profundidad una problemática histórica para la provincia y la región.

La actividad tuvo lugar en el Paraninfo de la Unse y contó con la presencia del vicegobernador Carlos Silva Neder; la senadora Claudia Ledesma Abdala de Zamora; las ministras Mariela Nassif y Natividad Nassif; autoridades del Poder Judicial; la secretaria de Trabajo, Julia Comán; profesionales de la salud y representantes de distintas instituciones que se sumaron para acompañar esta iniciativa académica y sanitaria.

