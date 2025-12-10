Detienen a "Sapo Negro" tras un robo y una persecución en Las Termas

El sospechoso, señalado por múltiples robos a comercios, fue aprehendido luego de huir de la policía y descartar la máquina de cortar cabello sustraída de un local de estética.

Hoy 07:19

Un robo bajo la modalidad de engaño se registró en el local de estética “Luxury”, ubicado en Francisco Solano al 700, en Las Termas de Río Hondo, donde el propietario, Julián Molina Salas (31), denunció la sustracción de una máquina de cortar cabello por parte de una pareja que ingresó simulando interés comercial.

Según el testimonio del comerciante, la mujer solicitó tinturas y cremas capilares, mientras que el hombre —descripto como robusto, de tez trigueña, vestido con musculosa azul de la Selección Argentina y shorts deportivos marrones— pidió ver una máquina de corte. Minutos después de que ambos se retiraran, el dueño detectó el faltante de una máquina marca Everest, color blanco, y confirmó el hecho a través de las cámaras del local.

Con esa información, personal de la Unidad Táctica Motorizada (División Prevención – Departamental 6) inició un operativo de búsqueda por diversos barrios de la ciudad, entre ellos 25 de Mayo, Agua Santa, Los Fierros y Adela. En la intersección de Santa Fe y Necochea, los motoristas localizaron a un individuo con características coincidentes. Al notar la presencia policial, el sospechoso huyó, arrojó un objeto y se introdujo en una vivienda, donde fue reducido pese a ofrecer resistencia.

Una vez asegurado, el hombre se identificó verbalmente como Lucas Nicolás Medina, conocido como “Sapo Negro”, de 25 años y domiciliado en el barrio Galeano. Fuentes policiales señalaron que cuenta con antecedentes por robos a comercios, varios registrados por cámaras de seguridad. El objeto descartado durante la fuga resultó ser la máquina sustraída, la cual fue recuperada. Un vecino actuó como testigo del procedimiento.

Tras la intervención de la comisaría jurisdiccional y la consulta con el fiscal de turno, Dr. Pérez Vincens, se dispuso la aprehensión del acusado, la toma de declaraciones testimoniales y el secuestro del elemento recuperado. Personal de Criminalística realizó las pericias correspondientes.