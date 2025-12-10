Ingresar
Sigourney Weaver, en negociaciones para unirse a la serie de Tomb Raider

Prime Video avanza con el reboot televisivo de la saga y busca sumar a la actriz de Alien a su elenco.

Hoy 07:25

La franquicia Tomb Raider se encamina hacia una nueva etapa televisiva de la mano de Prime Video, que desarrolla un reboot con ambiciones de gran escala. El proyecto ya había generado expectativas por su enfoque renovado y su equipo creativo, pero el interés creció aún más ante la posibilidad de incorporar a Sigourney Weaver, una figura icónica del cine de ciencia ficción.

Según informó Deadline, Weaver se encuentra en negociaciones para sumarse al reparto, aunque el acuerdo todavía no está cerrado. La sola posibilidad de su incorporación, conocida por trabajos como Alien y Avatar, despertó fuerte atención entre los seguidores de la saga y entre quienes aguardan una reinterpretación contemporánea del universo de Lara Croft.

La serie tendrá como protagonista a Sophie Turner, quien encarnará a la nueva Lara Croft. La actriz de Juego de Tronos asumirá un rol que previamente fue interpretado por Angelina Jolie y Alicia Vikander en las adaptaciones cinematográficas. En caso de concretarse, la llegada de Weaver aportaría un componente dramático relevante y ampliaría el atractivo del proyecto gracias a su trayectoria en franquicias emblemáticas.

Por el momento, no se ha revelado qué personaje interpretaría Weaver. Prime Video no ofreció comentarios y tampoco trascendió si su papel estará vinculado con las tramas clásicas de los videojuegos o si se tratará de una figura inédita. Ese hermetismo alimentó aún más el interés en torno al casting.

Un proyecto liderado por Phoebe Waller-Bridge

La serie está encabezada por Phoebe Waller-Bridge como guionista y productora ejecutiva, acompañada por Chad Hodge como co–showrunner y por Jonathan van Tulleken en la dirección. La producción, respaldada por Amazon MGM Studios y compañías asociadas, tiene previsto iniciar su rodaje el 19 de enero de 2025.

Con esta propuesta, Prime Video busca construir una versión moderna de Tomb Raider que combine aventura, acción y una mirada más adulta. La combinación del carisma de Turner y la posible incorporación de Weaver podría ofrecer una dinámica renovada y dotar al reboot de una impronta distinta respecto de adaptaciones anteriores.

