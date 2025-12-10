Melissa Barrera y el giro inesperado de Scream: cómo su salida redefinió el rumbo de la saga

La desvinculación de la actriz, protagonista de la etapa reciente de la franquicia, alteró por completo los planes narrativos de Scream 7 y llevó al estudio a reinstalar a las figuras originales al frente de la nueva entrega.

Hoy 07:29

El estreno de Scream 7 está previsto para el 27 de febrero de 2026, en una etapa marcada por un giro significativo en la dirección creativa de la franquicia. Este cambio tiene como eje la salida de Melissa Barrera, figura central del relanzamiento iniciado en 2022 y cuyo despido generó una reconfiguración completa del proyecto.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Barrera había encabezado la nueva versión de la saga en el papel de Sam Carpenter, personaje pensado para sostener el futuro de Scream junto a su hermana en la ficción, interpretada por Jenna Ortega. Sin embargo, la actriz fue desvinculada tras manifestarse públicamente contra el genocidio en Gaza, lo que desencadenó una serie de efectos internos que alteraron por completo la hoja de ruta de la franquicia.

Tras su salida —y la posterior baja de Ortega por incompatibilidades de agenda—, la séptima entrega quedó sin director y sin historia definida. La productora Spyglass optó entonces por regresar a los orígenes y convocó a Kevin Williamson, guionista de la primera película, quien esta vez también asumirá la dirección. Con esta decisión, la narrativa centrada en las hermanas Carpenter quedó cancelada en favor del regreso de Neve Campbell y Courteney Cox, protagonistas históricas de la saga.

Melissa Barrera

La importancia que tenía Barrera dentro de la planificación original quedó expuesta recientemente por Skeet Ulrich, actor que interpretó a Billy Loomis. En una entrevista con Entertainment Weekly, Ulrich reveló que no participará en Scream 7 y detalló cuál era el arco previsto para Sam antes de la reconfiguración. Según explicó, la historia pensada entre las películas cinco y siete mostraba a su personaje influyendo progresivamente en su hija hasta transformarla en Ghostface. Este desarrollo, afirmó, formaba parte de un acuerdo contemplado para tres entregas, un plan que finalmente quedó trunco tras la salida de Barrera.

La reorientación de la franquicia devuelve así el foco narrativo a Sidney Prescott (Neve Campbell) y Gale Weathers (Courteney Cox), acompañadas por Mason Gooding y Jasmin Savoy Brown, quienes continúan dentro del universo iniciado en 2022. El elenco se amplía con Joel McHale, Isabel May y Anna Camp, junto con nuevos nombres del género slasher, como Mckenna Grace, Celeste O’Connor y Jimmy Tatro.

Melissa Barrera

Además, la producción incorporará apariciones de personajes de entregas anteriores, incluidos David Arquette, Matthew Lillard y Scott Foley, cuyas presencias buscan reforzar el carácter retrospectivo de esta etapa.

Con este panorama, la figura de Melissa Barrera permanece como un punto clave para entender cómo la saga Scream modificó su rumbo. Su salida no solo marcó un quiebre en la continuidad narrativa, sino que reveló la magnitud del rol que estaba destinado a ocupar en la historia que ya no será.