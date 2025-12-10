Rusia produce las tres primeras series de prueba de una vacuna contra el cáncer

El centro Gamaleya ya obtuvo todo el paquete de permisos necesarios para el uso de esta tecnología: desde el diagnóstico hasta la producción y la aplicación de las vacunas en pacientes con patologías oncológicas.

Hoy 07:31

Las primeras tres series de prueba de una vacuna contra el cáncer ya fueron elaboradas en la planta de fabricación de medicamentos del Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología Gamaleya, informó este martes su director, Alexánder Guíntsburg.

Estas vacunas, desarrolladas sobre la base de la tecnología de ARNm (ARN mensajero), representan una de las líneas más prometedoras en la creación de nuevas terapias oncológicas. El ARNm es un ácido ribonucleico encargado de transportar la información genética del ADN desde el núcleo celular hasta los ribosomas en el citoplasma, donde se sintetizan las proteínas.

Durante una conferencia de la Academia de Ciencias de Rusia, Guíntsburg indicó que el Centro Gamaleya financió la construcción de una planta específica para la producción de vacunas basadas en ARNm. Además, destacó que el organismo ya obtuvo todos los permisos necesarios para emplear esta tecnología en las distintas etapas del proceso: diagnóstico, desarrollo, fabricación y aplicación clínica en pacientes con enfermedades oncológicas.

¿Cómo funciona la vacuna rusa de ARNm?

La característica central de este tipo de vacuna es su enfoque personalizado. A partir del análisis genético del tumor de cada paciente, se diseña una formulación única capaz de “entrenar” al sistema inmunológico para identificar y atacar las células cancerígenas.

Para lograrlo, el centro desarrolló un software con inteligencia artificial destinado al procesamiento matemático de la información genética. Este sistema permite obtener un perfil individual de mutaciones y, a partir de él, diseñar un medicamento específico para el tipo de tumor presente en cada persona.