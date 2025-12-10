Bandera: integrantes de una cooperadora denuncian robos en un Jardín de Infantes

La Policía recuperó una heladera y una cocina sustraídas del establecimiento y la Fiscalía de Añatuya profundiza la investigación que involucra a una exdirectora recientemente jubilada.

Hoy 07:36

Un caso de sustracción de bienes públicos ocurrido en un Jardín de Infantes de la ciudad de Bandera, departamento General Belgrano, continúa bajo investigación luego de una denuncia que involucra a una exdirectora recientemente jubilada. En las últimas horas, la causa registró un avance significativo con el allanamiento de un domicilio y la recuperación de los elementos faltantes.

La denuncia fue realizada por integrantes de la cooperadora escolar, quienes detectaron la ausencia de una heladera y una cocina pertenecientes al establecimiento. De acuerdo con el expediente judicial, la exdirectora conservaba un juego de llaves del edificio tras su jubilación, situación que podría haber facilitado el acceso para la extracción de los electrodomésticos.

Las cámaras de seguridad del Municipio de Bandera registraron movimientos vinculados al hecho, y sus imágenes resultaron determinantes para orientar el trabajo policial e identificar a las personas que habrían participado en el ingreso al jardín.

Allanamiento y secuestro de los bienes

Con estos elementos, la Unidad Fiscal de Añatuya, a cargo de la fiscal Dra. Cecilia Rimini, dispuso distintas medidas procesales. Personal de la Comisaría 21 de Bandera se trasladó hasta un domicilio ubicado en la ciudad de Añatuya, donde reside la principal señalada en la denuncia.

Durante el procedimiento, los efectivos recuperaron la heladera y la cocina sustraídas, que fueron puestas bajo resguardo judicial como evidencia. Las fuentes consultadas indicaron que la investigación continúa y no descartan la existencia de otros elementos de interés vinculados al caso.

Situación procesal

La fiscal Rimini avanza con la recolección de testimonios, informes y peritajes que permitan determinar la responsabilidad penal de la docente jubilada. Hasta el momento, la mujer mantiene la presunción de inocencia, conforme lo establece la ley.

La comunidad educativa expresó preocupación ante el episodio, dado que los bienes sustraídos resultan esenciales para el funcionamiento del establecimiento. Una vez finalizados los procedimientos judiciales, los elementos recuperados serán reintegrados al Jardín de Infantes.

La causa seguirá su curso en las próximas semanas con nuevas medidas dispuestas por la fiscalía.