Daisy Ridley reconoce el impacto que generó al universo Star Wars la cancelación del filme de Kylo Ren

La actriz analizó la cancelación del proyecto que habría retomado la historia de Kylo Ren, ideado por Adam Driver y apoyado por Lucasfilm, pero finalmente descartado por Disney.

Hoy 07:48

La actriz Daisy Ridley habló públicamente sobre el proyecto cinematográfico que habría retomado la historia de Ben Solo/Kylo Ren, personaje interpretado por Adam Driver, y que fue cancelado en etapas tempranas de desarrollo pese al interés de Lucasfilm.

El filme, titulado The Hunt for Ben Solo, estaba en marcha con Steven Soderbergh como director. Sin embargo, la iniciativa quedó archivada después de que el CEO de Disney, Bob Iger, decidiera no avanzar, aun con el respaldo del estudio liderado por Kathleen Kennedy.

Ridley, consultada por IGN, reconoció que había escuchado versiones previas sobre el proyecto: “Sabía una parte. Escuché rumores. Tengo muchos amigos que trabajan como parte del equipo técnico, así que las cosas circulan. Pero cuando salió la noticia pensé: ‘¡Dios mío!’. Y fue él quien lo dijo, ¿no? Fue gracioso porque, ‘wow, Adam lo está contando’, y ese terminó siendo el gran giro del año”.

Driver interpretó a Ben Solo en la trilogía de secuelas de Star Wars, encarnando al hijo de Han Solo y Leia Organa, y nieto de Anakin Skywalker. El personaje atraviesa un arco de redención y, según la narrativa oficial, muere al final de The Rise of Skywalker. No obstante, el actor afirmó que consideraba que la historia tenía más para explorar y que desde 2021 venía conversando con Lucasfilm sobre una posible continuación.

“Siempre estuve interesado en hacer otra Star Wars”, dijo Driver a AP. “Kathleen se había comunicado. Yo siempre dije que, con un gran director y una gran historia, estaría allí en un segundo. Amé a ese personaje y amé interpretarlo”. Sin embargo, el proyecto no prosperó porque Iger y Alan Bergman “no veían cómo Ben Solo podía seguir con vida”.

Tras conocerse la cancelación, numerosos fans reaccionaron positivamente a la idea y comenzaron a impulsar campañas para que Disney reconsidere la producción. Ridley celebró esa respuesta: “Me encanta cuando hay una energía colectiva positiva. Internet se unió para intentar que sucediera. Creo que es fantástico. Es bueno que estemos unidos por algo en un sentido positivo. Él fue un personaje muy popular, pero también fue bonito ver que la gente realmente se preocupa y lo quiere. Me gusta cuando personas de todo el mundo se unen —perdón por el juego de palabras—”.

Daisy Ridley, por su parte, volverá al universo Star Wars en una nueva película secuela, cuyo guion ha atravesado varias reescrituras durante su desarrollo.