“Donde te encuentre te voy a matar”: un hombre fue detenido tras amenazar a un funcionario municipal

Un empleado municipal fue detenido luego de lanzar amenazas de muerte contra el secretario de Gobierno de la ciudad de Roque Sáenz Peña, en un violento episodio que se desató en la vereda del edificio comunal.

Hoy 08:04

Testigos relataron que el hombre llegó hasta la esquina de las calles 14 y 17 e intentó ingresar al palacio municipal, presuntamente para buscar al funcionario. Ante la imposibilidad de avanzar, salió nuevamente a la vereda y comenzó a gritar improperios. En ese contexto, habría dicho: "Donde te encuentre te voy a matar, porque aquí no te puedo hacer nada".

La situación encendió rápidamente las alarmas entre empleados y transeúntes, que dieron aviso a la Comisaría Primera. Minutos después, efectivos policiales arribaron al lugar, redujeron al agresor y lo trasladaron a la dependencia, donde quedó detenido.

Fuentes policiales indagadas por Diario Norte de Chaco confirmaron que se labraron las actuaciones de rigor y que el caso quedó a disposición del fiscal de turno. En las próximas horas o días, el trabajador sería citado a sede judicial para ser imputado por amenazas de muerte, en el marco de la investigación.

El incidente conmocionó al personal municipal y expuso la tensión que atraviesa a distintas áreas. No se informó si existían antecedentes de conflictos entre el empleado y el secretario de Gobierno. Por el momento, el funcionario no realizó declaraciones públicas.