La guardia del principal hospital salteño colapsó por la alta demanda de pacientes con obra social

La saturación del San Bernardo quedó en evidencia con una imagen tan cruda como alarmante: ambulancias sin poder descargar pacientes por falta de camillas. Desde el nosocomio atribuyeron el colapso a la masiva llegada de pacientes con obra social, accidentados viales y casos oncológicos complejos.

Hoy 08:15

El sistema de salud pública en la vecina provincia de Salta está saturado. El martes se registró una inusual acumulación de ambulancias en la guardia del hospital San Bernardo, situación que generó preocupación en la comunidad luego de que un video comenzara a circular por redes sociales. Las imágenes mostraban móviles del SAMEC y del interior de la provincia estacionados frente al nosocomio, sin poder ingresar a los pacientes trasladados.

Según se supo, hasta las 18 horas se contabilizaban ocho ambulancias del SAMEC y cuatro provenientes del interior, todas en espera debido a la falta total de camas y camillas disponibles en el área de emergencias. Esta situación de colapso en la atención de los hospitales ya había sido advertida por el propio ministro de Salud, Federico mangione.

Respuesta oficial

Una vez viralizadas las imágenes, desde la Gerencia del Hospital San Bernardo y el SAMEC dieron a conocer un parte de prensa que informó sobre "la situación de alta demanda registrada durante la jornada de hoy (por ayer) en nuestro servicio de guardia y emergencias".

"Entre el mediodía y la tarde, el hospital experimentó un pico de saturación que exigió el máximo esfuerzo de nuestro personal y recursos físicos. Es fundamental aclarar a la opinión pública que, si bien esta institución honra su carácter de hospital público garantizando la atención universal a todo ciudadano, la congestión operativa responde en gran medida a la masiva afluencia de pacientes que poseen cobertura de obra social y afiliados de PAMI", señalaron.

Por otro lado, precisa El Tribuno de Salta, alertaron que "esta demanda del subsector de la seguridad social, que recurre al hospital público por elección o por falta de respuesta en sus prestadores, sumada a un incremento significativo en la recepción de accidentados viales y casos oncológicos complejos, generó un cuello de botella inevitable".

También agregaron que "esta situación repercutió temporalmente en el sistema de atención pre-hospitalaria, provocando demoras en la liberación de los móviles de ambulancia debido a la ocupación total de camillas, una coyuntura que comprendemos es crítica y sobre la cual se trabajó intensamente hasta lograr la normalización completa del servicio".

Advertencia

En noviembre pasado, en una entrevista con Radio Salta, el propio ministro Mangione había advertido esta situación: "Estamos colapsados. Los hospitales están abarrotados. Me reuní de urgencia con todos los gerentes para redistribuir pacientes, porque recorrí la guardia del San Bernardo y había personas en los pasillos. Es una situación muy compleja". El ministro explicó, en ese momento, que la crisis del sistema público no se debe únicamente a la situación de PAMI, sino también al impacto económico que lleva a que personas con cobertura privada recurran al sistema estatal.

"Mucha gente con obra social está viniendo al hospital porque no tiene plata. Las clínicas les piden un depósito previo para internarse, y si no pueden pagarlo, terminan en los hospitales públicos. Por eso tenemos demoras de cuatro o cinco horas en las guardias", detalló. Y había agregado que "estamos superados en un 65%, porque aumentó la cantidad de pacientes con obra social que buscan atención pública".