Granados, sobre 'Chiqui' Tapia: "Me da la sensación que los poderosos le bajaron el pulgar"

Así lo consideró el licenciado Osvaldo Granados en su columna de este miércoles para Radio Panorama.

Hoy 08:21

En su columna de este miércoles para Radio Panorama, el licenciado Osvaldo Granados analizó el complejo momento político que atraviesa el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y sugirió que su figura estaría perdiendo respaldo en los sectores de mayor influencia del país.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Granados consideró que “en algún lugar de la Argentina donde se reúnen los que verdaderamente tienen el poder, le bajaron el pulgar a alguien”, y apuntó a la soberbia como un factor central en la tensión actual. “El primer error fue declarar campeón a alguien que no lo era; el segundo, decir que el que es campeón del mundo hace lo que quiere. Hay gente que cuando está arriba tiene vértigo”, expresó.

Al referirse al debate sobre la reforma laboral, señaló que existen “mil teorías”, pero planteó que en cualquier proceso de negociación siempre hay una estrategia de sobredemanda: “Vamos a suponer que tenemos que resolver un problema y yo pregunto con cuántos puntos estaríamos de acuerdo. Siempre se pide de más para poder negociar”.

Granados también se detuvo en la reciente declaración pública de Cristina Fernández de Kirchner, quien manifestó su apoyo a Vladimir Putin a través de redes sociales.

"¿Hacía falta? Con todos los problemas que tiene. Es una jugada de ajedrez rara; veremos si tiene algún resultado futuro o no", concluyó.