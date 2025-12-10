El Congreso abre las sesiones extraordinarias con el Presupuesto 2026 y la reforma laboral como ejes centrales

Los diputados y senadores electos en octubre comenzarán formalmente hoy sus mandatos por el término de cuatro años.

Hoy 08:26

El Congreso Nacional iniciará este miércoles el período de sesiones extraordinarias convocado por el Poder Ejecutivo, con un temario que incluye el tratamiento del Presupuesto 2026 y el proyecto de reforma laboral como ejes centrales.

La apertura de las extraordinarias coincidirá con el inicio formal de las tareas legislativas de diputados y senadores electos el 26 de octubre, en un escenario parlamentario más favorable para el oficialismo. La Libertad Avanza contará con la primera minoría en la Cámara Baja y ampliará su representación en el Senado de 7 a 20 integrantes.

En esta nueva etapa, las principales figuras parlamentarias del oficialismo trabajarán de manera coordinada. El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, sostendrán un esquema común para impulsar las iniciativas enviadas por el Ejecutivo.

Las sesiones extraordinarias se extenderán hasta el 30 de diciembre, período en el que se debatirán los proyectos de Presupuesto, Inocencia Fiscal, Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria, preservación de Glaciares y Ambiente Periglacial, además de una reforma al Código Penal.

Aunque el temario incluye varios expedientes, el oficialismo impulsará como prioridad la aprobación del Presupuesto 2026. El plan es que la Cámara de Diputados lo vote el miércoles 17 y que el Senado complete el trámite antes del cierre del período extraordinario. Durante los dos primeros años de gestión, Javier Milei prorrogó el presupuesto heredado de la administración de Alberto Fernández; ahora, con una correlación de fuerzas más favorable, buscará sancionar su propia ley de ingresos y gastos para el año próximo.

Presupuesto 2026: proyecciones económicas y distribución del gasto

El proyecto en discusión prevé un crecimiento económico del 5% del PBI para 2026, una inflación anual estimada en 10,1% y un tipo de cambio proyectado en 1.423 pesos hacia diciembre del próximo año. También anticipa un incremento del 10,6% en las exportaciones y del 11% en las importaciones.

Según la iniciativa oficial, los gastos totales alcanzarían los 148 billones de pesos, frente a recursos estimados en 148,2 billones. Esa diferencia permitiría obtener un superávit primario de 2,7 billones de pesos. Del total de recursos, el 85% se asignaría a gastos sociales, entre los que se incluyen salud, educación, programas sociales y jubilaciones.

El Gobierno prevé además asignar 8 billones de pesos a la Administración Gubernamental, 7 billones a Defensa y Seguridad, 106 billones a prestaciones sociales y 14 billones al servicio de la deuda pública.

El Senado se prepara para el debate sobre la reforma laboral

El Senado comenzará este jueves el tratamiento en comisión del proyecto de reforma laboral, que el Poder Ejecutivo enviará en las próximas horas. El bloque de La Libertad Avanza ajustó en las últimas jornadas los lineamientos de la estrategia con la que buscará asegurar la aprobación de esta iniciativa, central para el Gobierno en su objetivo de promover la creación de empleo.

La vicepresidenta Victoria Villarruel deberá conformar la Comisión de Trabajo y Previsión Social, que será la primera instancia de discusión del texto. Se prevé que el peronismo cuente con seis de los 17 integrantes, mientras que La Libertad Avanza dispondría de entre cuatro y cinco lugares. El resto se distribuirá entre la UCR, el PRO y fuerzas provinciales.

Con 20 senadores —19 hasta que jure Enzo Fullone en reemplazo de Lorena Villaverde—, el oficialismo necesitará construir acuerdos para alcanzar el dictamen de mayoría y reunir los 37 votos necesarios para aprobar la reforma en el recinto. Para ello, buscará sumar el respaldo de la decena de senadores radicales, cinco del PRO y al menos dos representantes de bloques provinciales.

La estrategia del oficialismo prevé avanzar en paralelo con ambos debates: mientras Diputados trate el Presupuesto 2026, el Senado iniciará el intercambio técnico y político sobre la reforma laboral en comisión. Para aprobar el Presupuesto, La Libertad Avanza deberá obtener el acompañamiento de 17 senadores, por lo que resultarán decisivas las negociaciones con gobernadores y bancadas provinciales de Misiones, Santa Cruz, Chubut, Salta, Tucumán y Neuquén, que podrían aportar otros ocho votos.