El Gran Amerian Carlos V propone vivir unas fiestas únicas en Termas de Río Hondo

El Gran Amerian Carlos V, uno de los hoteles más emblemáticos de Termas de Río Hondo, vuelve a posicionarse como una de las opciones preferidas para celebrar Navidad y Año Nuevo. Cada vez más familias eligen pasar las fiestas en este espacio, donde todo está pensado para disfrutar sin estrés y con la comodidad de un servicio integral.

Una propuesta gastronómica que celebra los sabores de la temporada

Las noches del 24 y 31 de diciembre comienzan a las 21.00 con una recepción bandejeada en el lobby, acompañada de una copa de bienvenida, vinos de Bodegas Chandon y La Rural, bebidas sin alcohol y una cuidada selección de bocaditos fríos y calientes. Este primer momento invita a relajarse y brindar antes del gran festejo.

A partir de las 21.30, se habilita el salón especialmente decorado para la ocasión. Allí espera un buffet froid de seis a ocho variedades de platos fríos: mini sándwiches gourmet, lengua a la vinagreta, ensaladas compuestas, vegetales frescos y el tradicional vittel toné, uno de los preferidos de la noche.

Cerca de las 22.30 se da paso a un menú de tres pasos: entrada, plato principal y postre, seguidos por una mesa dulce con confites, turrones, budines artesanales y pan dulce de producción propia. Durante toda la noche se sirven gaseosas, aguas y vinos de la casa, mientras que el brindis de medianoche se realiza con champagne.

Las celebraciones en el Amerian Carlos V no solo destacan por su propuesta gastronómica: también incluyen show en vivo, barra libre, cotillón, música y fiesta hasta la madrugada. Es un sello característico del hotel que cada año convoca a familias de toda la región.

El 24 de diciembre, Papá Noel llega especialmente al hotel para entregar regalos a los más pequeños, generando un momento mágico que emociona tanto a niños como adultos.

El 31 de diciembre, minutos antes de la medianoche, se vive una vibrante cuenta regresiva colectiva que recibe el nuevo año con emoción, brindis y celebración.

Actividades y entretenimiento para todas las edades

El Amerian Carlos V está pensado para que cada integrante de la familia viva su propia experiencia. Los niños cuentan con un Mini Club con actividades diarias, talleres y juegos coordinados por personal especializado.

Los adolescentes y adultos tienen su espacio en el Play Room, equipado con ping pong, metegol, tejo y PlayStation.

En el área de piscinas —una indoor y otra outdoor— el equipo de animación propone juegos, competencias, clases de aquagym, yoga, coctelería, manualidades y artesanías, asegurando diversión durante todo el día.

Un spa termal único en Latinoamérica

El hotel alberga el Spa Termal más grande de Latinoamérica, con más de 1.700 m² dedicados al bienestar. El circuito hídrico, los saunas seco y húmedo y los gabinetes de masajes con múltiples tratamientos permiten a los huéspedes desconectarse y recargar energías en un ambiente de absoluta relajación.

Con pensión completa y un servicio atento en cada detalle, el Gran Amerian Carlos V invita a vivir unas Fiestas sin corridas ni presiones. Con todo resuelto y pensado para acompañar a cada familia, el hotel propone un cierre de año donde el verdadero lujo es compartir.

Para más información comunicate al mail Reservascarlosv@amerian.com o al número 3858460212.



Estas Fiestas, viví la magia de disfrutar… y dejá que el Gran Amerian Carlos V se ocupe del resto.