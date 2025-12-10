Paula Cánepa asumió como intendente municipal de Las Termas de Río Hondo

La nueva jefa comunal juró durante una sesión extraordinaria y prometió una gestión cercana, con “sentido de servicio” y fuerte presencia en los barrios.

09/12/2025

Las Termas de Río Hondo tiene nueva intendente. Este martes, Paula Cánepa juró como titular del Ejecutivo municipal durante la Sesión Extraordinaria Nº 03/2025, realizada en el Centro Cultural General San Martín, donde también se aceptó la renuncia presentada por Jorge Mukdise, quien asumirá como diputado nacional.

El acto se desarrolló en el marco del Expediente Nº 2025–00167348, iniciado por el Ejecutivo municipal. Tras la lectura del Orden del Día y la formal aceptación de la renuncia, el presidente del Concejo Deliberante, Javier Saleme, tomó juramento a Cánepa como nueva intendente. Luego, desde Secretaría Parlamentaria se informó la incorporación de Noelia Figueroa en reemplazo de Cánepa dentro del cuerpo deliberativo.

En su primer discurso como intendente, Paula Cánepa destacó el fuerte compromiso emocional y comunitario que la une a la ciudad termal. “Las Termas es mi casa, la comunidad que amo. Este no es un lugar de privilegio sino de servicio”, afirmó.

“Servicio es escuchar sin apuro, administrar con responsabilidad, abrazar fuerte y buscar soluciones junto a un equipo de trabajo”, continuó.

Visiblemente emocionada, recordó a las personas que marcaron su camino: “Aprendí de mi tío ‘Gody’, de mi primo Jorge y de mi madre, Tilila. Mi tarea será sostener y seguir avanzando en el modelo de gestión que transformó la ciudad”.

La nueva intendente aseguró que su impronta será la cercanía y el trabajo territorial: “Me verán en la calle, recorriendo cada rincón. La ciudad necesita servidores, unidad y cooperación. Los invito a acompañar este camino con más salud, educación, obras y desarrollo turístico”.

Cánepa y Mukdise

Mukdise: “Renuncio al cargo, pero no a la responsabilidad con mi ciudad”

Antes de la jura, Jorge Mukdise presentó su renuncia formal al Concejo Deliberante para asumir como diputado nacional. En su mensaje, realizó un balance de sus años de gestión y subrayó el rol de la provincia en la transformación de Las Termas.

“Fueron dos períodos atravesados por contextos complejos, incluida una pandemia que nos obligó a repensar prioridades”, señaló.

“El cambio histórico de Termas comenzó con la visión del gobernador Gerardo Zamora. Hoy entrego una gestión ordenada, transparente y en marcha”, sostuvo.

Mukdise expresó su respaldo total a Cánepa: “No renuncio al proyecto de ciudad. Dejo una sucesora comprometida con sostener y profundizar este modelo de desarrollo”.

También agradeció a su equipo de trabajo, al Concejo y a las instituciones locales, y dedicó un mensaje especial a su familia.

Inicio formal de la gestión

La jornada concluyó con una caminata institucional desde el Centro Cultural hasta el Palacio Municipal. Allí, ante escribano público, Paula Cánepa realizó la posesión formal del cargo, iniciando oficialmente su gestión desde el despacho municipal.