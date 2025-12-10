Locura en Santa Fe: un sujeto fue apresado por atacar con piedras un colectivo

El peligroso hecho se registró en Villa Gobernador Gálvez. El chofer tuvo que apretar el botón de pánico y la policía arrestó al sospechoso.

Hoy 09:30

Un colectivo del transporte urbano de pasajero fue atacado a piedrazos el martes a la noche en Villa Gobernador Gálvez y la Policía provincial detuvo poco después a un hombre de 29 años como presunto autor de la agresión. El incidente no dejó heridos, pero sí daños en el frente de la unidad.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

De acuerdo a lo informado por La Capital de Rosario, la Policía tomó conocimiento de lo ocurrido a partir de la decisión que tomó el colectivero del interno 4.344 de la línea 142 Negra de activar el botón de pánico con que cuenta el coche. La situación de emergencia se había producido en San Diego y Juan Domingo Perón.

Cuando los agentes de la Policía de Acción Táctica llegaron al lugar, entrevistaron al chofer del micro quien declaró que unos minutos antes un hombre que vestía remera de color verde, pantalón de jean azul y zapatillas blancas había arrojado piedras contra el colectivo. Esa acción provocó la rotura del vidrio que protege la bandera eléctrica que está sobre el parabrisas.

Según ese testimonio, el agresor huyó por calle Juan Domingo Perón hacia el sur. Los efectivos policiales salieron en su búsqueda y el sospechoso fue alcanzado y detenido en la esquina de Pablo Iglesias y Juan Domingo Perón. Fue identificado como Sergio David C., quien fue derivado a la seccional 29ª.