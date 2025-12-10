Efemérides: por qué se celebra hoy el Día Internacional de los Derechos Humanos

La jornada hace hincapié en la obligatoriedad de proteger, promover y respetar los derechos humanos en el mundo; cuáles son las tres premisas que los definen.

El Día de los Derechos Humanos se conmemora el 10 de diciembre, una fecha que busca difundir la importancia del cumplimiento, promoción y protección de estos derechos en el mundo. El día recuerda la creación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. Se trata de un documento trascendental para la historia, que se encuentra disponible en más de 500 lenguas, siendo uno de los escritos más traducidos del mundo.

¿Por qué se celebra hoy?

El 10 de diciembre de 1948, en París, se llevó a cabo una Asamblea General de la ONU en la cual se emitió la Resolución 217 A (III) que estableció un consenso internacional común para todos los Estados miembros.

Esta iniciativa dictaminó la “obligatoriedad” de proteger, promover y respetar los derechos humanos en el mundo. De esta manera, se creó un escrito en el cual se fundamentó la esencialidad de garantizar estos derechos, a través de 30 artículos y un preámbulo que proclama: “Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana [...] Considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de Derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión”.

En este documento, se abordan temáticas como la libertad, igualdad y dignidad de todas las personas. Asimismo, se tratan los derechos civiles y políticos de los ciudadanos y el rol de los gobiernos a la hora de cumplir estos mismos. Asimismo, presta especial atención hacia ciertas problemáticas que sufren los individuos como la tortura, persecución, discriminación, esclavitud e inseguridad.

El lema que eligió la ONU para 2025

Cada año, la ONU elige una temática para conmemorar el Día Internacional de los Derechos Humanos. En 2025 lema central es “Nuestros elementos esenciales de cada día” o “Derechos Humanos: lo esencial de cada día”. La premisa busca reafirmar los valores principales de los DDHH ante un clima de inestabilidad y desmotivación global. Es así, que se presta atención a las necesidades básicas cotidianas que las personas comparten día a día. Es a través de los pequeños hábitos, el compartir en comunidad y la rutina, que los individuos pueden conectarse con sus derechos o la falta de estos.

El lema da a conocer que los derechos humanos suelen darse por sentados o se perciben como ideas abstractas. Sin embargo, en muchas ocasiones se tratan de aspectos tangibles, esenciales para la vida y las percepciones básicas de las personas.

Esta temática busca también concientizar y definir qué son los derechos humanos en el mundo a través de tres premisas:

Los derechos humanos son positivos: a demás de brindar protección y seguridad, aportan felicidad, alegría y confort en la vida cotidiana.

Los derechos humanos son esenciales: se definen como “una base en común que nos une más allá de las diferencias de raza, género, creencias u orígenes. En un mundo marcado por la incertidumbre, los derechos humanos constituyen nuestra constante cotidiana”

Los derechos humanos son alcanzables: se trata de objetivos muchos más cercanos de lo que las personas piensan y con los que todos puede contribuir a través de pequeñas conductas diarias: tratar a los demás con respeto, alzar la voz frente a una injusticia y escuchar a quienes son ignorados.