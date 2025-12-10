El gatito Felipe se perdió en La Banda y su familia espera novedades para encontrarlo

Este minino de color gris desapareció el martes en el barrio San Antonio.
La familia de Felipe, un hermoso gatito que se perdió en el barrio San Antonio de La Banda, espera noticias para tenerlo nuevamente en su casa.
De acuerdo a lo informado al WhatsApp de Las Noticias (385-5795000) Felipe fue visto por última vez el martes 9 de diciembre y desde entonces sus dueños se movilizan para encontrarlo.
Si tienes algún dato para que el gatito regrese a su hogar, no dudes en comunicarte al 385-4308545. ¡Muchas gracias!