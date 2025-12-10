Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 10 DIC 2025
Mascotas

El gatito Felipe se perdió en La Banda y su familia espera novedades para encontrarlo

Este minino de color gris desapareció el martes en el barrio San Antonio.

Hoy 09:57

La familia de Felipe, un hermoso gatito que se perdió en el barrio San Antonio de La Banda, espera noticias para tenerlo nuevamente en su casa.

De acuerdo a lo informado al WhatsApp de Las Noticias (385-5795000) Felipe fue visto por última vez el martes 9 de diciembre y desde entonces sus dueños se movilizan para encontrarlo.

Si tienes algún dato para que el gatito regrese a su hogar, no dudes en comunicarte al 385-4308545. ¡Muchas gracias!

TEMAS Mascotas perdidas

