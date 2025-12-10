Ingresar
Se levantó la medida de fuerza para el transporte en La Banda

Los empresarios se comprometieron a pagar hasta el viernes la deuda con los trabajadores y se desactivó la medida de fuerza.

Hoy 13:58

El secretario general de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) en Santiago del Estero, Ernesto Palma, informó que el gremio levantó la medida de fuerza por deudas salariales en el servicio de transporte de la ciudad de La Banda.

En diálogo con Noticiero 7, Palma señaló que la situación normalizó luego que los empresarios se comprometieran a saldar las deudas que mantienen con los trabajadores hasta el día viernes.

Más temprano, Palma había explicado en Radio Panorama que el reclamo no es nuevo y que las conversaciones con las empresas se vienen desarrollando desde hace tiempo, sin resultados concretos hasta el momento.

"Este problema se viene charlando y se viene poniendo arriba de la mesa, y la verdad es que lo que se está adeudando es importante", afirmó.

