Rey Garufa llega a Plaza Añoranzas con su espectacular tributo a Los Redondos

Hoy 10:44

Llega la primera edición de un espectáculo con mucha música y rock. El sábado 13 de diciembre se vivirá una jornada con artistas y bandas con emociones y estilos varios en Plaza Añoranzas.

El anfiteatro se transformará en el templo de música y rock con tres bandas que van a generar el pogo más grande; desde Bueno aires llega Rey Garufa y sus Timadores, reconocida banda que realiza tributo a Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, desde la escena local Aplanadores presentará su tributo al power trío Divididos, y Motor Pura Sangre hará saltar a todos con su tributo a La Renga.

Además estarán presentes en el escenario las Orquestas Juveniles de Sgo del Estero, con una variada propuesta musical para todos los gustos.

“Añoranzas Rock” promete ser el evento musical más potente del año, con una noche inolvidable de rock, sonido, luces y pura energía santiagueña! Las entradas anticipadas ya están disponibles en Goodshow.entradanet.com