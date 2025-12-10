“Muchas gracias”: Javier Milei celebró sus primeros dos años en la Presidencia

A través de sus redes sociales, recordó la asunción que lo tuvo como protagonista el 10 de diciembre de 2023.

Hoy 10:38

En medio de su visita a Oslo (Noruega), el presidente Javier Milei cumplió este miércoles dos años al frente de la Presidencia de la Nación.

A raíz de esto, el líder libertario se volcó a su cuenta de X y publicó: “Muchas gracias por estos dos años !!!!”.

En dicho posteo agregó una foto de él junto a su hermana, la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.

En la fotografía, se los ve a los Milei durante el día de la asunción, el 10 de diciembre de 2023. “La Libertad Avanza. Viva la libertad carajo”, añadió en la publicación.