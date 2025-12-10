La UNSE presentará la revista “Ventanas” en una jornada dedicada a los Derechos Humanos

La publicación reúne reflexiones de estudiantes, docentes, especialistas y magistrados del país, con el objetivo de “mirar y ver desde la perspectiva de los DDHH”.

Hoy 11:43

La Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE) presentará este jueves 11 de diciembre la revista “Ventanas”, una publicación colectiva que invita a repensar los Derechos Humanos desde múltiples miradas. El evento tendrá lugar en el SUM de la EIE, en el marco del acto por el Día Internacional de los Derechos Humanos.

La revista reúne textos producidos por estudiantes, docentes y no docentes de la comunidad universitaria, junto a la participación de referentes de la Red Interuniversitaria de DDHH, como Clotilde de Paw, Victoria Kandel, Matías Penhos, Eduardo Rinesi y Lucas Crisafuli, además de magistrados provinciales y nacionales entre quienes se destacan Ana Rosa Rodríguez, Gastón Merino y Alejandro Slokar.

Las autoridades de la UNSE, Héctor Paz y Marcelino Ledesma, también forman parte de la publicación con reflexiones sobre el rol de la educación en la formación en Derechos Humanos. La coordinación editorial estuvo a cargo de Sebastián Barrionuevo Sapunar, del Área de DDHH de la universidad.

En su contratapa, “Ventanas” propone “abrir distintas miradas frente a los discursos hegemónicos de los Derechos Humanos”. La publicación invita a pensar un concepto amplio y plural, vinculado a las resistencias históricas de los pueblos, la interculturalidad decolonial, el buen vivir y la diversidad epistémica.

También aborda debates actuales como los derechos laborales y la inteligencia artificial, el papel de la universidad en la defensa de la democracia, las políticas de Memoria, Verdad y Justicia, la relación entre justicia y DDHH, y las luchas de las mujeres, especialmente en el norte grande.