Arranca la FIH Pro League en Santiago del Estero con cuatro días a puro hockey internacional

Las Leonas y Los Leones debutan hoy en la primera ventana del torneo mundial, con el Estadio Provincial como sede principal. Habrá doble jornada desde este miércoles hasta el domingo.

Hoy 11:30

Las selecciones argentinas de hockey sobre césped, Las Leonas y Los Leones, comienzan este miércoles su participación en la FIH Pro League 2025/26, que tendrá como sede al Estadio Provincial de Santiago del Estero. Serán cuatro jornadas consecutivas de competencia internacional, con dos partidos por día y la Argentina como protagonista estelar ante potencias del deporte.

Los primeros en salir a la cancha serán Los Leones, que desde las 19.00 enfrentarán a Países Bajos, uno de los combinados más fuertes del circuito. Más tarde, a las 21.30, será el turno de Las Leonas, que se medirán ante Alemania para abrir su recorrido en la séptima edición de la Pro League.

La acción continuará el jueves, también con doble presencia albiceleste en Santiago. Desde las 19.00, Los Leones chocarán contra Pakistán, mientras que Las Leonas enfrentarán a Países Bajos, la gran potencia mundial del hockey y máximo ganador del certamen tanto en la rama femenina como masculina.

Tras la pausa del viernes, el torneo retomará su marcha el sábado con los mismos cruces del debut: Los Leones volverán a verse las caras con Países Bajos a las 19.00, y Las Leonas repetirán frente a Alemania desde las 21.30. El cierre de la ventana será el domingo, nuevamente ante Pakistán y Países Bajos, en idénticos horarios.

A lo largo de sus participaciones, las selecciones argentinas han dejado su huella en la Pro League. En la rama masculina, el mejor resultado de Los Leones fue un cuarto puesto en la temporada 2023/24. Las Leonas, en cambio, cuentan con un recorrido mucho más exitoso: fueron campeonas en 2021/22, subcampeonas en 2021, 2023 y 2025, y terceras en 2024, consolidándose entre las grandes potencias del planeta.

Agenda completa en Santiago del Estero

Miércoles 10/12

• Los Leones – Países Bajos, 19.00

• Las Leonas – Alemania, 21.30

Jueves 11/12

• Los Leones – Pakistán, 19.00

• Las Leonas – Países Bajos, 21.30

Sábado 13/12

• Los Leones – Países Bajos, 19.00

• Las Leonas – Alemania, 21.30

Domingo 14/12

• Los Leones – Pakistán, 19.00

• Las Leonas – Países Bajos, 21.30**