Independiente BBC quiere seguir por la buena senda ante Barrio Parque en el Israel Parnás

El equipo de Rovner, que viene de un triunfazo frente a Sportivo Suardi, recibe este miércoles a los cordobeses desde las 22. Busca cerrar el año con récord positivo.

Hoy 11:42

Independiente BBC atraviesa un momento de alza y pretende sostenerlo. Tras el contundente 105-79 ante Sportivo Suardi, los dirigidos por Rovner vuelven a la acción este miércoles a las 22, cuando recibirán a Barrio Parque en calle Salta. El objetivo es claro: ganar lo que queda para cerrar el año con récord positivo, ya que hoy el equipo suma tres triunfos y seis derrotas.

El envión anímico llega gracias a una actuación sólida en todos los frentes. Jerome Julien fue figura con 31 puntos, mientras que Enzo Morera aportó 23 y Martín Amicucci firmó una planilla tremenda con 12 puntos y 18 rebotes. Ese rendimiento dejó buenas sensaciones y alimenta la ilusión de estirar la racha.

Enfrente estará Barrio Parque, un rival que llega con altibajos tras una exigente gira riojana: victoria agónica ante Fusión Riojana y derrota frente a Amancay. El conjunto cordobés tiene como máximas referencias ofensivas a Juan Manuel Bejar (15,8) y Blas Lino (11,9), y muestra un promedio de 79,8 puntos por juego, lo que lo convierte en un oponente de cuidado.

Inde también exhibe argumentos fuertes en ataque. Amicucci mantiene un promedio de 19 puntos, mientras que Morera y Julien aportan 14,4 y 14,1 respectivamente, consolidándose como las principales cartas goleadoras del tricolor. Además, se espera el debut de Andrés Lugli y Facundo Rivero, lo que podría sumar variantes importantes en la rotación.

El encuentro será controlado por Fabio Alaniz e Iván Huck, mientras que las entradas tendrán un valor de $10.000 para plateas y $8.000 para populares. En un cierre de año que promete ser intenso, Inde quiere seguir por la buena senda y regalarle otra alegría a su gente.