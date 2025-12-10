"Crystal Lake", la serie precuela de Martes 13, recupera las raíces del mito Voorhees y promete "ríos de sangre"

La nueva serie reinterpreta el universo de Martes 13 desde un enfoque psicológico y setentero, alejándose del slasher tradicional sin abandonar la brutalidad que caracteriza a la saga.

El universo de Martes 13 vuelve a tomar impulso, ahora desde la pantalla chica y con una mirada profundamente renovada. Peacock avanza en la producción de Crystal Lake, una precuela que busca desentrañar la psicología, el trasfondo social y los orígenes del mito de los Voorhees, elementos que durante décadas alimentaron uno de los fenómenos más influyentes del terror popular.

El guionista y productor Brad Caleb Kane, recientemente co-showrunner de It: Bienvenidos a Derry para HBO, confirmó que ya está plenamente dedicado al desarrollo de la serie. En diálogo con Entertainment Weekly, adelantó que Crystal Lake evitará replicar la fórmula del slasher clásico para explorar territorios más densos y atmosféricos: “Es un thriller paranoico de los años 70”, señaló, subrayando que la narrativa priorizará la construcción psicológica y el clima social de la época. Aun así, aseguró a los fanáticos que la brutalidad seguirá presente: “Hay ríos de sangre, muertes ingeniosas y secuencias de asesinato, pero todo estará al servicio de los personajes y de la historia”.

Uno de los ejes de la precuela será la relación entre Pamela Voorhees y su hijo Jason, interpretados por Linda Cardellini y Callum Vinson. En la película original de 1980, Pamela fue la responsable de los asesinatos en Camp Crystal Lake, impulsada por la tragedia que rodea a su hijo. Esa dinámica materno-filial, casi siempre contada en forma fragmentada en la franquicia, será aquí explorada con una profundidad inédita.

Jason, convertido luego en el emblema máximo del slasher, tendrá su origen revisado con nuevos matices.

Kane también destacó que la serie dialogará con el clima cultural en el que nació Martes 13: una era marcada por la desconfianza hacia las instituciones, la expansión del movimiento feminista y un fuerte sentimiento de paranoia colectiva.

“Quería jugar con todos esos temas”, explicó, adelantando una reinterpretación más compleja que un simple tributo estético.

El reparto de Crystal Lake se completa con William Catlett (Levon Brooks), Devin Kessler (Briana Brooks), Cameron Scoggins (Dorf) y la debutante Gwendolyn Sundstrom (Grace). Peacock mantiene bajo estricta reserva los detalles de la trama, reforzando el misterio que rodea al proyecto.

Uno de los grandes atractivos, según Kane, será la interpretación de Cardellini: “Va a sorprender a mucha gente. Es inconcebiblemente brillante en este papel”, afirmó, anticipando una Pamela Voorhees poderosa, inquietante y con un nivel de humanidad pocas veces explorado en la saga.

Con estos adelantos, Crystal Lake se perfila como una de las apuestas más ambiciosas y prometedoras del terror televisivo reciente, capaz de revitalizar un mito sin perder su esencia sangrienta.