La inflación en CABA trepó al 2,4% en noviembre y acumula un alza del 28,3% en lo que va del año

El indicador porteño registró una aceleración de 0,2 puntos porcentuales contra octubre.

Hoy 13:25

La inflación en la Ciudad de Buenos Aires (CABA) se aceleró al 2,4% en noviembre y acumula un alza del 28,3% en los primeros once meses del 2025, según informó el Instituto de Estadística y Censos porteño (IDECBA).

De esta manera, el Índice de Precios al Consumidor de Buenos Aires (IPCBA) registró una variación interanual del 32,6% en el penúltimo mes del año, 1 punto porcentual por debajo de octubre.

El reporte del organismo estadístico indicó que la variación de noviembre respondió fundamentalmente a las subas en: Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, Alimentos y bebidas no alcohólicas, Transporte, Restaurantes y hoteles y Recreación y cultura, que en conjunto explicaron el 70,4% del alza del Nivel General.

El aumento de precios en CABA sirve como anticipo al dato nacional que publicará el INDEC este jueves 11 de diciembre, que se espera que también se ubique por encima del 2% por tercer mes consecutivo, según estiman las consultoras privadas.