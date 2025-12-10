"Trabajaremos para llevar todos los lineamientos de Nación a Santiago del Estero"

Así lo afirmó la diputada provincial María Eugenia Coppede, de La Libertad Avanza, durante un diálogo con Radio Panorama al referirse a los ejes que guiarán su labor legislativa.

La diputada provincial María Eugenia Coppede, representante de La Libertad Avanza, detalló en diálogo con Radio Panorama cuáles serán los ejes de su labor parlamentaria, marcados —según destacó— por una fuerte sintonía con las iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional.

“El trabajo es llevar todos los lineamientos de Nación a la provincia. Vamos a trabajar arduamente en eso. Somos un bloque muy pequeño, pero vamos a plantear proyectos de ley en consonancia con lo que se hace a nivel nacional”, señaló.

La legisladora explicó que dentro del bloque se definió una división de tareas en comisiones y que, por su pertenencia territorial, le corresponderán temáticas vinculadas al ambiente y la obra pública. “También buscamos trabajar con la Boleta Única de Papel y Ficha Limpia en la provincia”, añadió.

Coppede anticipó que su desempeño tendrá un fuerte componente territorial: “Vamos a tener un rol muy activo. Queremos trabajar en la zona rural, recorrer el interior y traer las inquietudes para luego plasmarlas en proyectos de ley. Hemos trabajado mucho para llegar a esta banca caminando los barrios y hablando con la gente, y esa impronta voy a mantenerla”.

Entre las problemáticas urgentes que planea llevar a la Legislatura, subrayó la situación del acceso al agua. “Nos interesa el tema del agua. Hay que plantear ese problema en la Cámara para lograr un proyecto de ley que solucione algo tan esencial”.

En cuanto a las reformas debatidas a nivel nacional, Coppede sostuvo que existen “propuestas transversales” que deberán discutirse sin dilaciones. Sobre la Reforma Laboral, afirmó: “Hay puntos cruciales, como que los trabajadores no tendrán la obligación de hacer aportes a los gremios que los nuclea. Va a pegar fuerte, pero es parte de la batalla cultural. Es momento de actualizar leyes que tienen décadas”.

También abordó los cambios proyectados en el Código Penal, como la baja de la edad de imputabilidad, tema que —según señaló— debe ir acompañado de políticas sociales. “Son chicos para determinadas situaciones pero grandes para otras. Hay que afrontar eso más allá de la ley”, expresó.

En el mismo sentido, se refirió a los femicidios y la necesidad de penas más severas: “Todo lo que tenga que ver con violencia contra la integridad de una persona -hombre o mujer; adulto o niño- debe tener un peso concreto. Una persona que mata a otra no puede tener una pena leve”.

Coppede concluyó que el nuevo contexto político exige responsabilidad y firmeza: “Vivimos tiempos en los que se habla de cuestiones con mucha liviandad, y hay que ser responsables de nuestros actos”.